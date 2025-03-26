الأربعاء 2025-03-26 07:57 م
 

"الأردنية للمناطق الحرة" تعلن عن توفر فرص عمل

"الأردنية للمناطق الحرة" تعلن عن توفر فرص عمل
"الأردنية للمناطق الحرة" تعلن عن توفر فرص عمل
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توفر فرص وظيفية شاغرة ضمن مختلف مجالاتها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل تساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

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ودعت المجموعة، في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين في التقدم لهذه الوظائف إلى الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، مشيرةً إلى أن التقديم لهذه الوظائف سيكون متاحاً لغاية تاريخ 15-04-2025.


وأكدت المجموعة الأردنية التزامها بتوفير بيئة عمل متميزة تعزز من فرص التطور المهني للموظفين، داعيةً الكفاءات المؤهلة إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى فريق عملها.

 
gnews

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