"الأردنية للمناطق الحرة" تعلن عن توفر فرص عمل

ودعت المجموعة، في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين في التقدم لهذه الوظائف إلى الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، مشيرةً إلى أن التقديم لهذه الوظائف سيكون متاحاً لغاية تاريخ 15-04-2025.
وأكدت المجموعة الأردنية التزامها بتوفير بيئة عمل متميزة تعزز من فرص التطور المهني للموظفين، داعيةً الكفاءات المؤهلة إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى فريق عملها.
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