"الأردنية للمناطق الحرة" تعلن عن توفر فرص عمل

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توفر فرص وظيفية شاغرة ضمن مختلف مجالاتها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل تساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

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ودعت المجموعة، في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين في التقدم لهذه الوظائف إلى الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، مشيرةً إلى أن التقديم لهذه الوظائف سيكون متاحاً لغاية تاريخ 15-04-2025.