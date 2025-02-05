"الأردنية" و"جورامكو" تطلقان برنامج بكالوريوس "هندسة الطيران"

الوكيل الإخباري- - وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، وأكاديمية "جورامكو"، الذراع التعليمية التابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق أول برنامج بكالوريوس متخصص في هندسة الطيران وصيانة الطائرات التجارية.

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وتعد الاتفاقية، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والرئيس التنفيذي للشركة فريزر كوري، خطوة رائدة نحو تعزيز قطاع الطيران في الأردن، حيث تعكس هذه الشراكة أهمية تكامل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص، وتعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.