 
الأربعاء 2025-02-05 07:50 م
 

"الأردنية" و"جورامكو" تطلقان برنامج بكالوريوس "هندسة الطيران"

الجامعة الاردنية
الجامعة الأردنية
الأربعاء، 05-02-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري-   - وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، وأكاديمية "جورامكو"، الذراع التعليمية التابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق أول برنامج بكالوريوس متخصص في هندسة الطيران وصيانة الطائرات التجارية.

اضافة اعلان


وتعد الاتفاقية، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والرئيس التنفيذي للشركة فريزر كوري، خطوة رائدة نحو تعزيز قطاع الطيران في الأردن، حيث تعكس هذه الشراكة أهمية تكامل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص، وتعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.


وأكد عبيدات، التزام الجامعة بتطوير التعليم لمواكبة متطلبات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى الاستمرار في إقامة شراكات استراتيجية تسهم في إعداد الطلبة وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية سامية

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه

أخبار محلية محافظ إربد يحذر

ترامب

عربي ودولي رئيس النواب الأمريكي: ترامب يتخذ إجراءات جريئة وحاسمة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ1.25 دولار

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

أخبار محلية الرئيس الألماني يغادر الأردن

جلالة الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان.

أخبار محلية الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يحوّل منزلين بقضاء قلقيلية لثكنة عسكرية

سفينة أميريغو فيسبوتشي الإيطالية

أخبار محلية سفينة أميريغو فيسبوتشي الإيطالية ترسو في ميناء العقبة السياحي



 




الأكثر مشاهدة