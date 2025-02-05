"الأردنية" و"جورامكو" تطلقان برنامج بكالوريوس "هندسة الطيران"

وتعد الاتفاقية، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والرئيس التنفيذي للشركة فريزر كوري، خطوة رائدة نحو تعزيز قطاع الطيران في الأردن، حيث تعكس هذه الشراكة أهمية تكامل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص، وتعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبيدات، التزام الجامعة بتطوير التعليم لمواكبة متطلبات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى الاستمرار في إقامة شراكات استراتيجية تسهم في إعداد الطلبة وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.
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