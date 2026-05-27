الأربعاء 2026-05-27 09:53 ص

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

ت
جانب من التوافد لأداء الصلاة
 
الأربعاء، 27-05-2026 08:57 ص

الوكيل الإخباري- أدى الآلاف من المواطنين صباح الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وألقى مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، خطبة العيد من المدينة الرياضية، بعد أن أمّ المصلين في صلاة العيد.


وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد حددت موعد صلاة عيد الأضحى المبارك عند الساعة السابعة صباحًا في مختلف مناطق المملكة، في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة والمصليات المعتمدة.


وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن المصلى الرئيس لصلاة العيد سيكون في المدينة الرياضية بالعاصمة عمّان – بوابة رقم (3).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

ت

عربي ودولي الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى

و

فلسطين عاجل رغم قيود الاحتلال.. 140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

ت

أخبار محلية الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

ايران

عربي ودولي المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن لأمريكا في المنطقة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة عبر الإنترنت غير مجازة في الأردن

عقد في متصرفية لواء غرب اربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري استعدادا لمشاركة اللواء في جائزة اللواء الثقافي لعام 2026 للمرة الأولى، برئاسة متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة، بحضور رئيس لجنة بلدية غرب

أخبار محلية حركة تسوق نشطة وإقبال لافت في أسواق إربد تزامنًا مع وقفة العيد

انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي



 
 






الأكثر مشاهدة

 