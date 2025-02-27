الأردن.. إعلان نتائج امتحانات "الشامل" للدورة الشتوية اليوم

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الوكيل الإخباري- يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد العجلوني، مؤتمراً صحفياً يوم الخميس الساعة 10:00 صباحاً، لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2025. اضافة اعلان





بدأت فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2025 في 12 شباط الماضي، وتقدّم للامتحانات قرابة 6916 طالباً وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.



تقدّم للورقة الأولى قرابة 5197 طالباً وطالبة، وللورقة الثانية 5073 طالباً وطالبة، في حين تقدّم للورقة الثالثة 5292 طالباً وطالبة.



تقدّم الطلبة للامتحانات النظرية المحوسبة بالكامل وفقاً لـ111 برنامجاً دراسياً، حيث تم اعتماد 18 قاعة للامتحان في هذه الدورة، موزعة على 14 مركزاً للامتحانات، منتشرة في جميع المحافظات. وأشرف على الامتحانات قرابة 550 موظفاً من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية."