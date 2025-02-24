 
الإثنين 2025-02-24 12:22 م
 

الأردن.. اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

ا
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الاثنين، إن إجراءات العملية الانتخابية المقبلة بكافة مراحلها ستكون مؤتمتة بنسبة 100%.

اضافة اعلان


وأشار المعايطة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن استخدام تطبيق سند في الانتخابات، إلى أنه سيتم اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة، إضافة للهوية الشخصية.


وأكد المعايطة أن 80% من الإجراءات في الانتخابات النيابية السابقة كانت مؤتمتة، وأن نسبة الطعون بلغت 10% فقط بسبب أتمتة العملية الانتخابية.


وأوضح المعايطة أن الهيئة أعدت منصة للتدريب الانتخابي وذلك بهدف تدريب العاملين في لجان الانتخابات المقبلة، لافتا النظر إلى أنه لن يشارك أي شخص في اللجان الانتخابية في حال عدم حصوله على شهادة التدريب.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي صحيفة: زيلينسكي صرخ في وجه وزير الخزانة الأمريكي

جانب من الفعالية

أخبار محلية بورصة عمان تطلق "الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي"

طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024

عربي ودولي طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024

ا

أسواق ومال المركزي الصيني ينعش السيولة المصرفية بضخ 292.5 مليار يوان

ا

عربي ودولي فون دير لاين تتعهد بتقديم 3.5 مليار يورو لنظام كييف

الاتحاد الأوروبي يعاني انقسامات داخلية حادة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

عربي ودولي رويترز: أوروبا ستؤكد لساعر التزامها بأمن إسرائيل وعودة نازحي غزة

ا

أخبار محلية الأردن.. اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تبدأ استعداداتها الرقابية لشهر رمضان المبارك



 




الأكثر مشاهدة