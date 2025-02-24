الأردن.. اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الاثنين، إن إجراءات العملية الانتخابية المقبلة بكافة مراحلها ستكون مؤتمتة بنسبة 100%.

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وأشار المعايطة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن استخدام تطبيق سند في الانتخابات، إلى أنه سيتم اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة، إضافة للهوية الشخصية.



وأكد المعايطة أن 80% من الإجراءات في الانتخابات النيابية السابقة كانت مؤتمتة، وأن نسبة الطعون بلغت 10% فقط بسبب أتمتة العملية الانتخابية.