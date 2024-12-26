الأردن.. بدء امتحانات تكميلية التوجيهي (2024) اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- تبدأ امتحانات تكميلية التوجيهي لعام 2024 ، اليوم الخميس ، 26 كانون أول وتستمر حتى الاثنين 13 كانون الثاني 2025.

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ويتوجه اليوم الخميس نحو عشرين ألف طالب وطالبة من المشتركين لاداء امتحان مبحث التربية الاسلامية لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي وفقا لبيان صادر عن الوزارة .

وكانت قد اكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة بتصريح مسبق عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي للعام 2024 نحو 83 ألفاً و 217 طالباً وطالبة ، حيث يتقدم 70 ألفاً و 859 بسبب عدم استكمال متطلبات النجاح ، فيما يتقدم للامتحان 12 ألف و 358 لغايات رفع المعدل .