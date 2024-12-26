الأردن.. بدء امتحانات تكميلية التوجيهي (2024) اليوم الخميس

وبينت الشخاترة بأن عدد القاعات المجهزة لهذه الدورة من الامتحان التكميلي بلغ 837 قاعة ، موزعة في 384 مركز امتحاني في جميع محافظات المملكة .
وأشارت إلى أن 57 مشترك من مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية يتقدمون للامتحان التكميلي للثانوية العامة ، حيث تتواجد 9 قاعات امتحان للثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل لخدمة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل .
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