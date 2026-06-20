الأردن تدين استيلاء الاحتلال على أراض في القدس الشرقية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية
-
اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد غدا
-
الجامعة الأردنيّة تستحدث سبعة برامج بكالوريوس تِقْني في الكليّة التّقنيّة
-
وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في غابات برقش
-
زياد عشيش يحرز برونزية كأس العالم للملاكمة في الصين
-
تنويه هام لسكان هذه المناطق في العاصمة عمان
-
النشامى يواصلون الاستعداد لموقعة الجزائر في كأس العالم 2026