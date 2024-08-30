الأردن.. عقوبة هذه المخالفة الحبس حتى 3 سنوات وغرامة 200 دينار

وكانت حذرت مديرية الأمن العام السائقين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، صدم).
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