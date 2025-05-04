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الأردن في المرتبة 99 على مؤشر التنمية البشرية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 04-05-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   أظهر تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أن الأردن حصل على المرتبة 99 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية.

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وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في التقرير من إنجازات في خطة العمل التنفيذية لمؤشر التنمية البشرية؛ عممت الحكومة التعليمات الإرشادية المحدثة على مقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة في المراكز الصحية ودعتهم لتطبيقها.


وعلى صعيد الرعاية الصحية الأولية؛ أطلقت الحكومة أدلة إرشادية موحدة (مثل سرطان الثدي)، وتحدث حالياً الأدلة الإرشادية الخاصة بمرضى الضغط والسكري، إضافة إلى تحديث الأدلة الخاصة بالأمراض الرئوية المزمنة.

 
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