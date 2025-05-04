الأردن في المرتبة 99 على مؤشر التنمية البشرية

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أن الأردن حصل على المرتبة 99 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية.

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وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في التقرير من إنجازات في خطة العمل التنفيذية لمؤشر التنمية البشرية؛ عممت الحكومة التعليمات الإرشادية المحدثة على مقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة في المراكز الصحية ودعتهم لتطبيقها.