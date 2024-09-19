الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية

وقال مدير مركز الأورام العسكري العميد الطبيب عبدالحميد العدوان، إن الجراحة الشعاعية هي إحدى التقنيات المتقدمة في إعطاء العلاج الشعاعي، وتهدف إلى إيصال جرعة شعاعية مكثفة للورم وبدقة عالية جدا مع توفير حماية فائقة للأنسجة المحيطة، ويتم العلاج في غضون جلسة واحدة إلى خمس جلسات فقط بدلا من إعطاء جلسات علاجية بعدد كبير ولمدة طويلة قد تمتد إلى عدة أسابيع.
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