الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية للدماغ “Stereotactic Radiosurgery”، في قسم المعالجة بالأشعة بمركز الأورام العسكري، لمريض يعاني من ورم سرطاني في الرئة منتشر إلى الدماغ.

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