الثلاثاء 2026-07-28 06:12 م

الأردن والجزائر يدينان الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 05:40 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.

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وأكّد الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ، واستمرار العمل على تطوير التعاون.


وبحث الصفدي وعطاف خلال الاتصال التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، والتي تشمل تزايد إرهاب المستوطنين، وتوسعة الاستيطان، والاعتداءات على حرمة الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك.


ودان الوزيران الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولات إسرائيل المُمنهَجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحذّرا من التبعات الكارثية لهذه الإجراءات. كما بحث الوزيران الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد في المنطقة،
وأكّدا دعم هذه الجهود وضرورة تثميرها اتفاقًا يضمن التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويحقق الأمن والاستقرار الدائمَين.

 
 


gnews

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