الأردن والجزائر يدينان الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.

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وأكّد الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ، واستمرار العمل على تطوير التعاون.



وبحث الصفدي وعطاف خلال الاتصال التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، والتي تشمل تزايد إرهاب المستوطنين، وتوسعة الاستيطان، والاعتداءات على حرمة الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك.