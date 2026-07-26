الأردن والعراق يؤكدان أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

وبحث الجانبان، خلال لقاء في بغداد، أهمية عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية العراقية الأردنية في العاصمة العراقية، بما يسهم في متابعة الملفات المشتركة ودفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أوسع.
ودعا العاني إلى مشاركة المملكة في الدورة المقبلة من معرض بغداد الدولي، مؤكداً أن المشاركة الأردنية تمثل فرصة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، والتعريف بالفرص المتاحة في البلدين.
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