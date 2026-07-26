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الأردن والعراق يؤكدان أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

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أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 09:08 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير التجارة العراقي مصطفى العاني، والسفير الأردني لدى العراق ماهر الطراونة، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والعراق، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم آفاق التعاون الثنائي.

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وبحث الجانبان، خلال لقاء في بغداد، أهمية عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية العراقية الأردنية في العاصمة العراقية، بما يسهم في متابعة الملفات المشتركة ودفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أوسع.


ودعا العاني إلى مشاركة المملكة في الدورة المقبلة من معرض بغداد الدولي، مؤكداً أن المشاركة الأردنية تمثل فرصة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، والتعريف بالفرص المتاحة في البلدين.

 
 


gnews

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