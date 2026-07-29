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الأردن والمكسيك تتفقان على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية

الأردن والمكسيك تتفقان على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية
الأردن والمكسيك تتفقان على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:24 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية روبيرتو فيلاسكو.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وفيلاسكو سبل تعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والمكسيك، وتطويرها في المجالات التي تهم البلدين الصديقين.

واتفق الوزيران على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية بين وزارتَي خارجية البلدين تنفيذًا لمذكّرة التفاهم التي وقّعها البلدان عام 2015، وعقد الجولة الأولى نهاية العام الحالي، والالتقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول القادم لبحث خطوات عملية لزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والمكسيك.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأطلع الصفدي نظيره على التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، والانتهاكات المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وهنّأ الصفدي فيلاسكو بتولّيه موقعه وزيرًا للخارجية، وأكّد تطلّعه للعمل معه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 


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