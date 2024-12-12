الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان دعم الشعب السوري

10:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713161 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا بوزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، وبحث معه تطورات الأوضاع في سوريا. وأكد الوزيران دعم الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء دولته من خلال عملية سياسية جامعة تلبي طموحاته وتضمن حقوقه. اضافة اعلان





وأكدا وقوف الأردن وعُمان إلى جانب سوريا ووحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها، ودانا اعتداء واحتلال إسرائيل أراض سورية وأكدا ضرورة إنهاء هذا الاحتلال.



وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمعهما.