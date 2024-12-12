الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان دعم الشعب السوري

وأكدا وقوف الأردن وعُمان إلى جانب سوريا ووحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها، ودانا اعتداء واحتلال إسرائيل أراض سورية وأكدا ضرورة إنهاء هذا الاحتلال.
وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمعهما.
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