الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية

الوكيل الإخباري- وقّع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الخدمات البريدية، وذلك ضمن ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في قطاعات حيوية.





وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين البريد الأردني والبريد السوري، بما يمكّن من تطوير منظومة الخدمات البريدية واللوجستية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية مشتركة، ونقل أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات البريدية الحديثة.



كما تشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الشحن والتبادل البريدي، وتسهيل البريد الدولي، وتفعيل الحوالات البريدية الإلكترونية وخدمات البريد العاجل، والاستفادة من حلول الدفع الإلكتروني، إلى جانب إدخال الأتمتة والتقنيات الحديثة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.





