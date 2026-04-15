الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين البريد الأردني والبريد السوري، بما يمكّن من تطوير منظومة الخدمات البريدية واللوجستية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية مشتركة، ونقل أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات البريدية الحديثة.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الشحن والتبادل البريدي، وتسهيل البريد الدولي، وتفعيل الحوالات البريدية الإلكترونية وخدمات البريد العاجل، والاستفادة من حلول الدفع الإلكتروني، إلى جانب إدخال الأتمتة والتقنيات الحديثة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
