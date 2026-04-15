الأربعاء 2026-04-15 03:15 م

الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية

الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية
الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية
 
الأربعاء، 15-04-2026 02:11 م
الوكيل الإخباري-   وقّع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الخدمات البريدية، وذلك ضمن ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في قطاعات حيوية.اضافة اعلان


وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين البريد الأردني والبريد السوري، بما يمكّن من تطوير منظومة الخدمات البريدية واللوجستية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية مشتركة، ونقل أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات البريدية الحديثة.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الشحن والتبادل البريدي، وتسهيل البريد الدولي، وتفعيل الحوالات البريدية الإلكترونية وخدمات البريد العاجل، والاستفادة من حلول الدفع الإلكتروني، إلى جانب إدخال الأتمتة والتقنيات الحديثة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.
 
 


أخبار الشركات شراكة بين تكية أم علي وأوكسفام لتعزيز الأمن الغذائي

"المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

أخبار محلية وزير النقل: مشروع سكة العقبة يوفر فرص عمل ويخفض كلف نقل الفوسفات والبوتاس

وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

أخبار محلية وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

عربي ودولي ترامب يقول إنه طلب من نظيره الصيني عدم تزويد إيران بالأسلحة

إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

عربي ودولي إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

أخبار محلية "السياحة والسفر": العلم الأردني سيبقى راية المجد

الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية

أخبار محلية الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية



 






