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الأردن وقطر يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز أمن المنطقة

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أرشيفية
 
الأحد، 02-08-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرَّيْن بين البلدين الشقيقين.

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وبحث الوزيران في اتصالٍ هاتفي سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الأردن وقطر بما يخدم المصالح المشتركة.


كما بحث الصفدي والشيخ محمد التطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأكّد الوزيران ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ الاتفاقات التي أُنجِزت في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.


وجدّد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع الجهود والمساعي المُستهدِفة نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار المستدامَين في المنطقة.

 
 


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