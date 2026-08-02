الأردن وقطر يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز أمن المنطقة

وبحث الوزيران في اتصالٍ هاتفي سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الأردن وقطر بما يخدم المصالح المشتركة.
كما بحث الصفدي والشيخ محمد التطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الوزيران ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ الاتفاقات التي أُنجِزت في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجدّد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع الجهود والمساعي المُستهدِفة نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار المستدامَين في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
نظام معدل جديد لصندوق التأمين.. تعرف على أبرز تعديلاته
-
الحكومة تقر نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
-
تمديد حوافز بيع الأراضي في المدن الصناعية بمأدبا والطفيلة والسلط
-
قرار هام من الحكومة حول خصم مخالفات السير
-
%50 إعفاء مديني التعاونية الأردن من الغرامات والفوائد شريطة سداد أصل القروض حتى نهاية العام
-
قرارات مجلس الوزراء الأحد
-
بلدية سهل حوران تستكمل طريق الذنيبة - خرجا
-
نقابة المطاعم تدعو إلى تشديد الرقابة للحد من حالات التسمم