الأردن وقطر يعقدان اليوم الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة

وسيعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاءً ثنائيًا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش أعمال اللجنة.
وستشهد اجتماعات اللجنة توقيع عدد من مذكّرات التفاهم والبرامج التنفيذية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وبدأت في عمّان، السبت، الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والسفير نايف العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية عن الجانب القطري، حيث ستبحث التعاون في العديد من المجالات وسترفع خلاصة توصياتها ومقرراتها إلى اللجنة العليا.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الجيش ينعى حمود القطارنة
-
وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم غازات من منقل حطب في معان
-
"الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي
-
أنشطة شبابية وثقافية في الطفيلة وإربد
-
وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
-
حملة بيئية في جرش وبني عبيد