الأردن ومملكة بوتان الملكية يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

12:06 ص

الوكيل الإخباري- وقع الأردن الاثنين، على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة بوتان الملكية؛ بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. اضافة اعلان





ووقّع البيان نيابة عن حكومتَي البلدين المندوبُ الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير وليد خالد عبيدات، والمندوبُ الدائم لبوتان لدى الأمم المتحدة السفير تنزين واجنتشوك، وذلك في مقرّ البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.





