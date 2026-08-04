الأردن ومملكة بوتان الملكية يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

ووقّع البيان نيابة عن حكومتَي البلدين المندوبُ الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير وليد خالد عبيدات، والمندوبُ الدائم لبوتان لدى الأمم المتحدة السفير تنزين واجنتشوك، وذلك في مقرّ البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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