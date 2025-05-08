الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية

ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود الحمود، والمندوب الدائم لمملكة ليسوتو السفير ماتيتي بول نينا، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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