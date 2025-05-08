الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية

07:18 م

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الوكيل الإخباري- وقعت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة ليسوتو، أمس الأربعاء، على بيانٍ مشتركٍ لإقامة علاقات دبلوماسية يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. اضافة اعلان





‏ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود الحمود، والمندوب الدائم لمملكة ليسوتو السفير ماتيتي بول نينا، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.