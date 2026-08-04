الثلاثاء 2026-08-04 11:27 ص

الأردن يؤكد دعمه لبيان الوسطاء ويدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، تأييده للبيان الصادر عن جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، بصفتها دولًا وسيطة في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتثبيت الاستقرار، والذي أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن الأردن يدين هذه الانتهاكات التي تشمل استهداف المنشآت الصحية، وقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، مؤكدة أنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة دون عوائق، إلى جانب توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.


وأضاف أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يضمن تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

 
 


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