الأردن يؤكد دعمه لبيان الوسطاء ويدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن الأردن يدين هذه الانتهاكات التي تشمل استهداف المنشآت الصحية، وقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، مؤكدة أنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة دون عوائق، إلى جانب توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.
وأضاف أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يضمن تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.
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