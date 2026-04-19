الأردن يؤكد ضرورة تطبيق خطة ترمب حول غزة بكل بنودها

وأكد الصفدي خلال اللقاء أهمية الاجتماع في حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني الذي تعرض لضغوط كبيرة سببها الرئيس رفض إسرائيل دفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الرسوم الجمركية.
كما حذّر الصفدي من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل.
وثمّن الصفدي مواقف النرويج وجهودها لتحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي قامت والمملكة العربية السعودية الشقيقة به في تنظيم الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين العام الماضي وحشد الدعم الدولي له.
وبحث الصفدي وإيدي آفاق استعادة التهدئة الإقليمية المستدامة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. كما بحثا الأوضاع في لبنان بعد التوصل لوقف لإطلاق النار والجهود المبذولة لضمان تثبيته.
وأكّد الصفدي وإيدي حرص المملكتين على تعزيز علاقات الشراكة التي تجمعهما، وتطوير التعاون في مختلف المجالات.
