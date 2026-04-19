الأردن يؤكد ضرورة تطبيق خطة ترمب حول غزة بكل بنودها

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، في بروكسل وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي عشية اجتماع لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدات الدولية المُقدَّمة للشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي ترأسه النرويج ويستضيفه الاتحاد الأوروبي.

وأكد الصفدي خلال اللقاء أهمية الاجتماع في حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني الذي تعرض لضغوط كبيرة سببها الرئيس رفض إسرائيل دفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الرسوم الجمركية.

وبحث الصفدي وإيدي الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلتين، حيث أكّد الصفدي ضرورة تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول غزة بكل بنودها.



كما حذّر الصفدي من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل.



وثمّن الصفدي مواقف النرويج وجهودها لتحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي قامت والمملكة العربية السعودية الشقيقة به في تنظيم الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين العام الماضي وحشد الدعم الدولي له.



وبحث الصفدي وإيدي آفاق استعادة التهدئة الإقليمية المستدامة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. كما بحثا الأوضاع في لبنان بعد التوصل لوقف لإطلاق النار والجهود المبذولة لضمان تثبيته.