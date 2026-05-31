الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فورا

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بجميع بنوده.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأكّد المجالي ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكّد المجالي ضرورة تكاتف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون مواطن لبناني نزحوا من قُراهم وبلداتهم نتيجة العدوان.
-
أخبار متعلقة
-
رفع قرابة 650 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى في جرش
-
العيسوي يعزي عشيرة العتوم وآل ناصيف
-
تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار
-
مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 29.3 % خلال آذار 2026
-
محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد
-
الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026
-
دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد