الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فورا

الوكيل الإخباري-   ‏دان الأردن اليوم استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتوسيع نطاق التوغّل البرّيِّ الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين، انتهاكًا سافرًا لسيادة لبنان وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها وجهود إنهاء التصعيد.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ فوريٍّ، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بجميع بنوده.
 
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأكّد المجالي ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكّد المجالي ضرورة تكاتف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون مواطن لبناني نزحوا من قُراهم وبلداتهم نتيجة العدوان.
 
 


