الأردن يتسلم جثمان المواطن ماهر الجازي

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه، وفق ما صرح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة لـ"بترا".

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وكانت الإذاعة العبرية الرسمية قالت ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت الأردن جثمان الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين من موظفي الأمن بالمعبر.

