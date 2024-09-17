 
الثلاثاء 2024-09-17 10:02 ص
 
 

الأردن يتسلم جثمان المواطن ماهر الجازي

الشهيد ماهر الجازي
الشهيد ماهر الجازي
الثلاثاء، 17-09-2024 07:25 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه، وفق ما صرح  الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة لـ"بترا".

اضافة اعلان

 

 وكانت الإذاعة العبرية الرسمية قالت ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت  الأردن جثمان الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين من موظفي الأمن بالمعبر.


وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية، بأن إسرائيل أعادت إلى الأردن، في الساعة الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، جثمان ماهر جازي، الذي نفذ عملية إطلاق النار على جسر  (اللنبي) على الحدود الأردنية الإسرائيلية  الأسبوع الماضي.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أرجأت إعادة جثمان منفذ عملية إطلاق النار بناء على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، ولكن بسبب الضغط الشديد من السلطات الأردنية، تقرر إعادة جثمان الشهيد إلى الأردن.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي عيار 21 و18 .. هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

ارشيفية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية

أرشيفية

أخبار محلية "الضريبة" تعمم: 10 قروش فقط الزيادة على علبة السجائر

من المصدر

أخبار محلية الأردن يعبر عن تضامنه مع 5 دول

أرشيفية

عربي ودولي الأسد يبحث مع شويغو «ملفات أمنية»

تعبيرية

تكنولوجيا ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

لر

أخبار الشركات كريم إكسبرس "Careem Express" خدمة التوصيل الوحيدة عند الطلب للشركات في الأردن

تعبيرية

منوعات لماذا تنفجر بطارية السيارة؟



 


الأكثر مشاهدة





عاجل