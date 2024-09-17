الأردن يتسلم جثمان المواطن ماهر الجازي

وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية، بأن إسرائيل أعادت إلى الأردن، في الساعة الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، جثمان ماهر جازي، الذي نفذ عملية إطلاق النار على جسر (اللنبي) على الحدود الأردنية الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أرجأت إعادة جثمان منفذ عملية إطلاق النار بناء على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، ولكن بسبب الضغط الشديد من السلطات الأردنية، تقرر إعادة جثمان الشهيد إلى الأردن.
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