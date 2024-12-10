 
الثلاثاء 2024-12-10 05:37 م
 

الأردن يجهز 200 طن مساعدات لإرسالها براً إلى سوريا

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الثلاثاء، 10-12-2024 05:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تجهيز 200 طن من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية، لإرسالها إلى سوريا.اضافة اعلان


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي اليوم الثلاثاء إن الشاحنات سيتم إرسالها براً خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

وبين الشبلي أن هذه الخطوة تأتي بعد التوجيهات الملكية بدعم الأشقاء في سوريا، وتقديم لهم كل ما يلزم من مساعدة وعون للتخفيف عليهم نتيجة الظروف التي يعيشونها.
 
gnews

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