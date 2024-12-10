الأردن يجهز 200 طن مساعدات لإرسالها براً إلى سوريا

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي اليوم الثلاثاء إن الشاحنات سيتم إرسالها براً خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.
وبين الشبلي أن هذه الخطوة تأتي بعد التوجيهات الملكية بدعم الأشقاء في سوريا، وتقديم لهم كل ما يلزم من مساعدة وعون للتخفيف عليهم نتيجة الظروف التي يعيشونها.
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