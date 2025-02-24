الأردن يحدد موعد تحري هلال رمضان

وقال الناطق باسم دائرة الإفتاء، الدكتور أحمد الحراسيس، إن الدائرة ستدعو لتحرّي الهلال يوم الجمعة، الموافق 28 من الشهر الحالي.
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