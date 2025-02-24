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الأردن يحدد موعد تحري هلال رمضان

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 24-02-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري- يتحرّى الأردن هلال رمضان للعام الحالي، يوم الجمعة المقبل، لتحديد غرة الشهر الفضيلاضافة اعلان


وقال الناطق باسم دائرة الإفتاء، الدكتور أحمد الحراسيس، إن الدائرة ستدعو لتحرّي الهلال يوم الجمعة، الموافق 28 من الشهر الحالي.
 
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