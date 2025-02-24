الأردن يحدد موعد تحري هلال رمضان

الوكيل الإخباري- يتحرّى الأردن هلال رمضان للعام الحالي، يوم الجمعة المقبل، لتحديد غرة الشهر الفضيل اضافة اعلان





وقال الناطق باسم دائرة الإفتاء، الدكتور أحمد الحراسيس، إن الدائرة ستدعو لتحرّي الهلال يوم الجمعة، الموافق 28 من الشهر الحالي.