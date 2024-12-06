الأردن يدعو مواطنيه لمغادرة سوريا بأقرب وقت ممكن

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أنه تم تشكيل خلية أزمة وطنية من جميع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية للعمل على إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام و بأسرع وقت ممكن.
وقال السفير القضاة إن الوزارة تتابع من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في دمشق أوضاع الأردنيين المتواجدين في سوريا، مؤكداً أنهم جميعاً بخير.
ودعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في دمشق من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Damascus/form والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق: - 00963954455455 وحدة مركز العمليات في الوزارة: - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
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