الخميس 2026-07-09 04:56 م

الأردن يدين اعتداءات إيران الغاشمة على البحرين والكويت

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الخميس، 09-07-2026 02:42 م
الوكيل الإخباري-    دان الأردن اليوم تجدّد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتهما، وتهديدًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.
 
 


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