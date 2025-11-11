الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجومَين اللذَيْن وقعا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ومدينة وانا بمقاطعة جنوب وزيرستان، ما أسفر عن سقوط وإصابة العشرات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذين الهجومَين الأليمَين، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.