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الأردن يدين الهجوم الذي تعرض له موكب اليونيفيل في لبنان

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 09:38 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الذي تعرض له موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة لأي استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

‏وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل مع حكومة جمهورية لبنان الشقيقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
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