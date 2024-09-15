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الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 15-09-2024 07:20 م

الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة الكامل وتضامنها مع جمهورية جزر القمر الشقيقة في هذه الحادثة التي تستهدف أمنها واستقرارها، متمنياً الشفاء العاجل لفخامة الرئيس، والاستقرار والسلامة والأمن لشعبها.

 
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