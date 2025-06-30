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الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف قافلة جنود في باكستان

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أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 11:20 ص
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، الذي استهدف قافلة من الجنود في مقاطعة خيبر شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات من العسكريين والمدنيين. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

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