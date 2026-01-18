الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل المُوقَّعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنتها اليوم رئاسة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها وأمنها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة ودعهما للاتفاقية، مجدّدًا التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.