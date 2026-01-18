الأحد 2026-01-18 09:39 م

الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد

وزارة الخارجية
الأحد، 18-01-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري-  رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل المُوقَّعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنتها اليوم رئاسة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها وأمنها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة ودعهما للاتفاقية، مجدّدًا التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.


وأكّد المجالي تثمين المملكة دور الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية تنفيذ بنودها لما فيه مصلحة سوريا وشعبها الشقيق، ودعم جهود التعافي والبناء.

 
 


