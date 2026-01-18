الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة ودعهما للاتفاقية، مجدّدًا التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.
وأكّد المجالي تثمين المملكة دور الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية تنفيذ بنودها لما فيه مصلحة سوريا وشعبها الشقيق، ودعم جهود التعافي والبناء.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص
-
بلدية الهاشمية تستكمل الخرائط الذكية لمسارات المياه
-
محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات
-
إطلاق دراسة أثر استراتيجية التعليم الدامج في تحسين أداء الطلبة ذوي الإعاقة
-
محافظ جرش يطلع على سير العمل في مديرية الأشغال
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا
-
العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار
-
جامعة مؤتة تعلن موعد الامتحانات المؤجلة