الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة إيجابية على طريق تحقيق تطلعات البلدين في التنمية والازدهار، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في شرق أفريقيا.
وثمّن الجهود الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر في التوصّل إلى هذا الاتفاق، مؤكّدًا أهمية اعتماد الحوار والتفاهم سبيلًا لحلّ النزاعات، وضرورة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
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