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الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
السبت، 28-06-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-  رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، والذي جرى التوقيع عليه برعاية أميركية يوم أمس الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة إيجابية على طريق تحقيق تطلعات البلدين في التنمية والازدهار، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في شرق أفريقيا.

وثمّن الجهود الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر في التوصّل إلى هذا الاتفاق، مؤكّدًا أهمية اعتماد الحوار والتفاهم سبيلًا لحلّ النزاعات، وضرورة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
 
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