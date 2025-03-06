الأردن يستضيف اجتماعا لدول جوار سوريا الأحد

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه.
وقال السفير القضاة إن وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، سيشاركون في الاجتماع.
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