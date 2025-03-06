 
الخميس 2025-03-06 10:49 م
 

الأردن يستضيف اجتماعا لدول جوار سوريا الأحد

الوكيل الإخباري- تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخر
الأردن
 
الخميس، 06-03-2025 10:29 م
الوكيل الإخباري-   تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى. اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه. 

وقال السفير القضاة إن وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، سيشاركون في الاجتماع.
 
 
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