الثلاثاء 2025-06-10 04:31 م
 

الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 10-06-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن معرض طوابع البريد العربي، يقام بمبادرة من جامعة الدول العربية لتنظيم المعرض في التوصية الصادرة عن الاجتماع الخامس والأربعين والتأكيد على البلدان العربية الراغبة في استضافة المعرض، حيث لبّت الأردن الدعوة لاستضافة معرض الطوابع العربي المشترك لعام 2025.

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وأضاف الداوود، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شركة البريد الأردني، تنظم "معرض طوابع البريد العربي لعام 2025" في المملكة، تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وذلك في مبنى دائرة المكتبة الوطنية، خلال الفترة من 12 إلى 14 حزيران الحالي.

 
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