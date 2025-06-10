الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن معرض طوابع البريد العربي، يقام بمبادرة من جامعة الدول العربية لتنظيم المعرض في التوصية الصادرة عن الاجتماع الخامس والأربعين والتأكيد على البلدان العربية الراغبة في استضافة المعرض، حيث لبّت الأردن الدعوة لاستضافة معرض الطوابع العربي المشترك لعام 2025.

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