الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

وأضاف الداوود، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شركة البريد الأردني، تنظم "معرض طوابع البريد العربي لعام 2025" في المملكة، تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وذلك في مبنى دائرة المكتبة الوطنية، خلال الفترة من 12 إلى 14 حزيران الحالي.
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