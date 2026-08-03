الأردن يسير قافلة مساعدات إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة بـ32 كرفانا

12:01 م

الوكيل الإخباري- سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، قافلة إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية. اضافة اعلان





وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن القافلة تضم 16 شاحنة محمّلة ب32 بيتاً متنقلاً (كرفاناً)، مبيناً أنها تأتي امتدادًا للجهود الأردنية المتواصلة في دعم الأشقاء في سوريا.



وأشار إلى أن هذه القافلة تمثل تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في إيصال المساعدات الإنسانية المنظمة إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة في سوريا.



وبين أن الأردن واصل بالتعاون مع الشركاء تسيير القوافل المحمّلة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية، والأدوية والمستلزمات الطبية والطحين والسلاسل الغذائية وسيارات الإسعاف والكرفانات.



وأكد الشبلي أن هذا الجهد يعكس التزاماً إنسانياً لا يتوقف عند الاستجابة الآنية، بل يمتد إلى دعم جهود التعافي وتعزيز الاستقرار في الشقيقة سوريا.



ومنذ كانون الأول 2024، أرسل الأردن إلى سوريا نحو 23 قافلة إنسانية ضمت 1,072 شاحنة، ضمن جهوده المستمرة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، ودعم الشعب السوري.







