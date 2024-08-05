الأردن يشارك بالمؤتمر التاسع لوزراء أوقاف الدول الإسلامية

الوكيل الإخباري- شاركت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في أعمال المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي انطلق أمس الأحد في مكة المكرمة.



وعرض مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي الدكتور إسماعيل الخطبا، ورقة عمل أعدها وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة حول دور الوزارة في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات ودعم صمود المقدسيين.



وأكد الدور التاريخي والمهم للوصاية الهاشمية في الحفاظ على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144دونما، مشيرا إلى بدء وصاية ملوك الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف منذ عام 1917 على إثر اجتماع أعيان القدس وشيوخها في المسجد الأقصى ودعوة الشريف الحسين بن علي وصيا على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وتم توثيقها وتسجيلها خطيا وتوقيعها في آذار 2013 من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس كتفويض من الشعب الفلسطيني.



ودعا الخطبا ممثلي الأمة الإسلامي إلى دعم الوصاية الهاشمية للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات، وتوعية الأمة الإسلامية بواجبها تجاه المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين ليظلوا صامدين أمام الضغط الذي تمارسه سلطات الاحتلال.



وطالب المؤسسات والهيئات العاملة من أجل القدس تبني رؤية شاملة ومدروسة لخدمة بيت المقدس، وبناء الوحدات السكنية للتخفيف على المقدسيين الذين يعيشون في أزمة خانقة، فضلا عن دعم التعليم، والمراكز الحقوقية التي تقدم خدماتها المجانية للمواطن المقدسي، ودعم الجمعيات والمؤسسات الشبابية والنسائية لتثبيت صمود المقدسيين وخاصة إعانة الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة.



وأكد الخطبا ضرورة دعم الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة لإنشاء المشاريع الوقفية وتنميتها ورفد المسجد الأقصى بكل ما يلزم تثبيتا لصمود المقدسيين.



وشدد على تسهيل زيارة المسلمين للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وتعزيز التواصل الإعلامي بين أوقاف القدس والقنوات الإعلامية في العالم الإسلامي، ليظل العالم مطلعا على ما يجري في القدس الشريف، لافتا إلى برنامج (عين على القدس ) الذي يبثه التلفزيون الأردني الرسمي مساء كل يوم اثنين.



وأشار إلى أهمية وضع آلية لمساعدة بعض المتعسرين من فئات محدودي الدخل لسداد ديونهم المتراكمة، ومساعدة من تفرض عليهم غرامات مالية باهظة لمخالفة البناء.