الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية .. تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت محكمة العدل الدولية أن 45 دولة ومنظمة، من بينها الأردن، قدمت بيانات مكتوبة بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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