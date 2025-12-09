الأردن يشارك في اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

11:02 م

الوكيل الإخباري- شارك وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، في اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة وزراء ومسؤولين عن السياحة من الدول العربية.





وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، ناقشت الاجتماعات عددًا من الملفات التي تسهم في تطوير صناعة السياحة العربية، ودعم دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مساهمته في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة مصادر الدخل في الدول العربية، إضافة إلى بحث آليات خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.



وقدم الوزير حجازين مذكرة حول مبادرة منصة عرب تريبز ArabiTrips، حيث وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة على اعتماد المنصة كمنصة عربية للترويج السياحي.



وأعرب المجلس عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على تصميم وتنفيذ هذه المنصة الريادية، فيما دعا الدول الأعضاء إلى الإسهام في إثراء محتواها، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها لما لها من أثر مباشر في دعم الترويج السياحي العربي المشترك.



وتُعد منصة ArabiTrips أول منصة عربية متخصصة في ترويج الوجهات السياحية من خلال محتوى الفيديو، على نهج شبكات التواصل الاجتماعي، مع تركيز كامل على الوصول إلى الجمهور العالمي المهتم بالسفر والسياحة، وتعزيز التفاعل المباشر بين الجمهور والجهات المنتجة للمحتوى.



وتمثل المنصة مشروعًا استراتيجيًا يسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية عبر تسليط الضوء على المواقع التراثية والثقافية والطبيعية التي لم تنل حقها من الاهتمام، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.



كما تقوم المنصة بدعم المؤثرين وصناع المحتوى في الدول العربية من خلال التعاقد المباشر معهم لإنتاج محتوى مرئي مبتكر يُبرز أصالة الوجهات السياحية وجمالياتها.

