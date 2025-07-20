الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX) في أربيل

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهودًا جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، كما أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذًا للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدّتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرّها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، علمًا بأن الوزارة والجامعات الأردنية شاركت، وستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2025.
كما تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الشقيق قرارها الاعتراف رسميًا بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة التي شاركت في فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل-2024)، والذي عُقد في شهر أيار الماضي من عام (2024)، حيث قامت الجامعات المشاركة بتوقيع اتفاقيات مع الجامعات الكردستانية في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك خلال فترة إقامة الملتقى، وهو ما يُعتبر تتويجًا للجهود التي بُذلت في إنجاح هذا الملتقى. كما قام في شهر (5) أيار من العام الحالي (2025) وفد رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، وبالتنسيق مع القنصلية الأردنية العامة في مدينة أربيل، بزيارة عمل رسمية لإقليم كردستان العراق، التقى خلالها عددًا من المسؤولين في وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما قام الوفد بجولة في عدد من مدارس الإقليم بهدف الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية.
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