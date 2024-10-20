الأردن يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد

ونقلت نمروقة للرئيس سوبيانتو ونائبه، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما بالتوفيق للرئيس الجديد ونائبه ولشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، مؤكدة حرص جلالة الملك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
بدوره، حمل الرئيس سوبيانتو ونائبه، الوزيرة نمروقة تحياتهما إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما بمزيد من الرفعة والتقدم للشعب الأردني، وأكدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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