الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033

وتأتي الاستراتيجية في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص للمشاركة الاقتصادية.
وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية هي: "كرامة" الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و"تمكين" الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و"فرصة" الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و"صمود" الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.
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