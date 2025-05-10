الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك، رعى رئيس الوزراء، السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

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وتأتي الاستراتيجية في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجا.



وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص للمشاركة الاقتصادية.