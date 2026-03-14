الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصّديقة، بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة غامو جنوب البلاد.





‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب إثيوبيا، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.





