الإثنين 2026-03-16 06:43 م

الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

السبت، 14-03-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصّديقة، بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة غامو جنوب البلاد.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب إثيوبيا، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
 
 


