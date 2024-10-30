 
الأربعاء 2024-10-30 01:57 م
 

الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات

جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات
الأربعاء، 30-10-2024 01:35 م
الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة، بضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار في منطقة فالنسيا شرقي إسبانيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
 
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