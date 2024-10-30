الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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