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الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام

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أرشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 04:13 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى دور الأيتام.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


ولقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون، الخميس، في حريق في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية.


وذكرت الهيئة في بيان: "تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق الذي نشب بمؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية"، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية حتى الآن وصلت إلى 11 وفاة فضلا عن إسعاف ونقل 19 مصابا.

 
 


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