الأردن يعزي السودان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الهجوم الأليم، مشدّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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