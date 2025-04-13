الأحد 2025-04-13 11:16 م
 

الأردن يعزي السودان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الأحد، 13-04-2025 11:09 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، والتي أسفرت عن سقوط وإصابة عشرات المدنيين، من ضمنهم كوادر عاملة في منظمات إغاثية. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها مع  حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الهجوم الأليم، مشدّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي السودان

ارشيفية

عربي ودولي إعلام يمني: شهيدان و10 جرحى في العدوان الأميركي على صنعاء

وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات

أخبار محلية الحنيفات يبحث ونقابة مصدري الخضار تنظيم الاستيراد والتصدير

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ارشيفية

عربي ودولي إسقاط أربع مسيرات أوكرانية في أجواء ثلاث مقاطعات روسية

ارشيفية

عربي ودولي إعلام يمني: 3 غارات أميركية على مصنع في صنعاء

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل بصاروخين باليستيين

السعودية

عربي ودولي السعودية تدين قصف الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة