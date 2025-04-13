الأردن يعزي السودان

11:09 م

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجمات التي تعرضت لها مخيمات النازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، والتي أسفرت عن سقوط وإصابة عشرات المدنيين، من ضمنهم كوادر عاملة في منظمات إغاثية. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق في هذا الهجوم الأليم، مشدّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.