الأردن يعزي اليابان بضحايا العاصفة الثلجية

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددًا من المدن.

