الأحد 2026-02-08 05:01 م

الأردن يعزي اليابان بضحايا العاصفة الثلجية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الأحد، 08-02-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددًا من المدن.

اضافة اعلان

 

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، معربًا عن أصدق التعازي لأُسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الطاقة النيابية" تشارك بورشة حوارات العدالة في البحر الميت

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تشارك بورشة حوارات العدالة في البحر الميت

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي اليابان بضحايا العاصفة الثلجية

G

أخبار محلية الذكرى التاسعة والأربعون لاستشهاد الملكة علياء الحسين غدا الاثنين

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

ل

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تنظم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

ل

منوعات مصر.. "الدحيح" يعلن انتهاء رحلته بعد مليارات من المشاهدات

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل كوبا

عربي ودولي زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب كوبا

المعونة الوطنية يُحذر من بيع القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية

أخبار محلية المعونة الوطنية يُحذر من بيع القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية



 






الأكثر مشاهدة