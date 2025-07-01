الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث التصادم المروري

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة بحادث تصادم مروري في مقاطعة كليمنجارو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة بهذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.