الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث التصادم المروري

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة بهذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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