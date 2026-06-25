الأردن يعزي فنزويلا بضحايا الزلزالين

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب فنزويلا الصديق في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





