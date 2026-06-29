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الأردن يعزي ويعرب عن تضامنه مع قطر

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 29-06-2026 03:21 م
الوكيل الإخباري-   ‏ أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة بوفاة أحد مواطنيها جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وأدّت كذلك إلى إصابة مقيم.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب قطر في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسرة الفقيد، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصاب.
 
 


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