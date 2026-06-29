الأردن يعزي ويعرب عن تضامنه مع قطر

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب قطر في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسرة الفقيد، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصاب.
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